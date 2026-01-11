На Киевщине спасатели развернули Пункты несокрушимости — адреса

На Киевщине развернули Пункты несокрушимости — перечень адресов
В Киевской области спасатели развернули Пункты несокрушимости. Сейчас такие пункты действуют в Броварах и Борисполе — там сейчас самая сложная ситуация со светом.
На Киевщине развернули Пункты несокрушимости — куда идти
Итак, такие пункты действуют в Броварах и Борисполе, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением в области.
Здесь жители могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться доступом к интернету, получить горячие напитки, а также необходимую помощь. Пункты работают в круглосуточном режиме и открыты для всех, кто в этом нуждается.
Адреса Пунктов несокрушимости на Киевщине
- м. Бровары, ул. Симона Петлюры, 25;
- м. Бровары, ул. Киевская, 64;
- м. Бровары, ул. Героев Украины, 30;
- м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/3;
- м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 47;
- м. Борисполь, ул. Старовокзальная, 2, 4, 6, ЖК "Левада".
