На Киевщине спасатели развернули Пункты несокрушимости — адреса

Дата публикации 11 января 2026 18:11
Пункты несокрушимости на Киевщине. Фото: ГСЧС Киевской области/Telegram

В Киевской области спасатели развернули Пункты несокрушимости. Сейчас такие пункты действуют в Броварах и Борисполе — там сейчас самая сложная ситуация со светом.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в воскресенье, 11 января.

Пункты несокрушимости в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области/Telegram

На Киевщине развернули Пункты несокрушимости — куда идти

Итак, такие пункты действуют в Броварах и Борисполе, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением в области.

Здесь жители могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться доступом к интернету, получить горячие напитки, а также необходимую помощь. Пункты работают в круглосуточном режиме и открыты для всех, кто в этом нуждается.

Адреса Пунктов несокрушимости на Киевщине

  • м. Бровары, ул. Симона Петлюры, 25;
  • м. Бровары, ул. Киевская, 64;
  • м. Бровары, ул. Героев Украины, 30;
  • м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/3;
  • м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 47;
  • м. Борисполь, ул. Старовокзальная, 2, 4, 6, ЖК "Левада".

Ранее мы информировали, что в Одессе также развернули Пункты несокрушимости.

Также мы рассказывали, подготовлены ли Пункты несокрушимости в Киеве и в каком они состоянии.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
