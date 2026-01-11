На Киевщине спасатели развернули Пункты несокрушимости — адреса

Пункты несокрушимости на Киевщине. Фото: ГСЧС Киевской области/Telegram

В Киевской области спасатели развернули Пункты несокрушимости. Сейчас такие пункты действуют в Броварах и Борисполе — там сейчас самая сложная ситуация со светом.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в воскресенье, 11 января.

Пункты несокрушимости в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области/Telegram

На Киевщине развернули Пункты несокрушимости — куда идти

Итак, такие пункты действуют в Броварах и Борисполе, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением в области.

Здесь жители могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться доступом к интернету, получить горячие напитки, а также необходимую помощь. Пункты работают в круглосуточном режиме и открыты для всех, кто в этом нуждается.

Адреса Пунктов несокрушимости на Киевщине

м. Бровары, ул. Симона Петлюры, 25;

м. Бровары, ул. Киевская, 64;

м. Бровары, ул. Героев Украины, 30;

м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/3;

м. Борисполь, ул. Киевский Шлях, 47;

м. Борисполь, ул. Старовокзальная, 2, 4, 6, ЖК "Левада".

