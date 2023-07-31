На Київщині син убив свою матір: чоловіка взяли під варту
У Київській області, а саме в місті Буча, сталося жахливе вбивство — чоловік до смерті забив свою матір. Зловмисника взято під варту.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі справи
Як повідомляють слідчі, 23 липня між сином та матірʼю виник словесний конфлікт.
"Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс матері 4 удари невстановленим предметом в тім’яну область голови. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину", — кажуть слідчі.
Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, який раніше обіймав посаду керуючого одного з банків столиці. Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.