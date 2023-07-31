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На Київщині син убив свою матір: чоловіка взяли під варту

31 липня 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині син убив свою матір: чоловіка взяли під варту
Чоловік у заручниках. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме в місті Буча, сталося жахливе вбивство — чоловік до смерті забив свою матір. Зловмисника взято під варту.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляють слідчі, 23 липня між сином та матірʼю виник словесний конфлікт.

"Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс матері 4 удари невстановленим предметом в тім’яну область голови. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину", — кажуть слідчі.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, який раніше обіймав посаду керуючого одного з банків столиці. Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.

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