На Київщині син убив свою матір: чоловіка взяли під варту

Чоловік у заручниках. Фото: google.com

У Київській області, а саме в місті Буча, сталося жахливе вбивство — чоловік до смерті забив свою матір. Зловмисника взято під варту.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляють слідчі, 23 липня між сином та матірʼю виник словесний конфлікт.

"Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс матері 4 удари невстановленим предметом в тім’яну область голови. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину", — кажуть слідчі.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, який раніше обіймав посаду керуючого одного з банків столиці. Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.