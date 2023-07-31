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В Киевской области сын убил свою мать: мужчину взяли под стражу

31 июля 2023 16:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области сын убил свою мать: мужчину взяли под стражу
Человек в заложниках. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в городе Буча, произошло ужасное убийство — мужчина до смерти забил свою мать. Злоумышленник взят под стражу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

Как сообщают следователи, 23 июля между сыном и матерью возник словесный конфликт.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес матери 4 удара неустановленным предметом в теменную область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления", — говорят следователи.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, ранее  мы писали, что директор инвестиционного фонда в Киеве жестоко расправился со своим товарищем, ранее занимавшим должность управляющего одного из банков столицы. Полиция задержала убийцу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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