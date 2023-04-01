На Київщині спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці: деталі

Пожежа у Київській області

У суботу, 1 квітня, до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Авіатори у місті Узин Київської області. Внаслідок пожежі, яка виникла на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, мешканцям довелося залишити свої квартири.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Пожежа у Київській області

На місце події прибули рятувальники, які одразу розпочали евакуацію мешканців. Рятувальники змогли врятувати 18 людей, серед яких було 6 дітей.

Пожежу було локалізовано о 16:49, а о 17:05 було повністю ліквідовано на площі 70 квадратних метрів. Наразі інформації про постраждалих немає.

Причина пожежі поки невідома, але розпочато розслідування. Можливо, на цьому етапі існує потреба у проведенні додаткових заходів щодо забезпечення безпеки мешканців у даній будівлі.

Нагадаємо, що 25 березня в Київській області зафіксовано 66 пожеж. З них 47 — це спалах трав'яного настилу на загальній площі майже 80 га.

Як зазначають у ДСНС, наймасштабніше вигорання сухої рослинності спостерігається на території Бориспільського району.

У селах Проців та Жереб’ятин рятувальники ліквідували загоряння сухостою на загальній площі 33 га, у місті Васильків Обухівського району — 5 га, у селі Торчицький степок Білоцерківського району і селищі Дениси Бориспільського району — по 3,5 га. Усі пожежі були своєчасно ліквідовані.