Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киевской области вспыхнул пожар в пятиэтажке: детали arrow

В Киевской области вспыхнул пожар в пятиэтажке: детали

1 апреля 2023 20:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пожар в Киевской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 1 апреля, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Авиаторы в городе Узин Киевской области. В результате пожара, который возник на последнем этаже пятиэтажного дома, жильцам пришлось покинуть свои квартиры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Пожар в Киевской области

На место происшествия прибыли спасатели, которые сразу же приступили к эвакуации жильцов. Спасатели смогли спасти 18 человек, среди которых было шесть детей.

Пожар был локализован в 16:49, а в 17:05 он был полностью ликвидирован на площади 70 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна, но начато расследование. Возможно, на этом этапе существует потребность в проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности жильцов в данном здании.

Пожар

Пожар

Напомним, что 25 марта в Киевской области зафиксировано 66 пожаров. Из них 47 — это возгорание травяного настила на общей площади почти 80 га.

Как отмечают в ГСЧС, наиболее масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района.

В селах Процев и Жеребьятин спасатели ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 га, в Василькове Обуховского района — 5 га, в селе Торчицкая степь Белоцерковского района и поселке Денисы Бориспольского района — по 3,5 га. Все пожары были своевременно ликвидированы.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB