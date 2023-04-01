В Киевской области вспыхнул пожар в пятиэтажке: детали

Пожар в Киевской области

В субботу, 1 апреля, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Авиаторы в городе Узин Киевской области. В результате пожара, который возник на последнем этаже пятиэтажного дома, жильцам пришлось покинуть свои квартиры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пожар в Киевской области

На место происшествия прибыли спасатели, которые сразу же приступили к эвакуации жильцов. Спасатели смогли спасти 18 человек, среди которых было шесть детей.

Пожар был локализован в 16:49, а в 17:05 он был полностью ликвидирован на площади 70 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна, но начато расследование. Возможно, на этом этапе существует потребность в проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности жильцов в данном здании.

Напомним, что 25 марта в Киевской области зафиксировано 66 пожаров. Из них 47 — это возгорание травяного настила на общей площади почти 80 га.

Как отмечают в ГСЧС, наиболее масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района.

В селах Процев и Жеребьятин спасатели ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 га, в Василькове Обуховского района — 5 га, в селе Торчицкая степь Белоцерковского района и поселке Денисы Бориспольского района — по 3,5 га. Все пожары были своевременно ликвидированы.