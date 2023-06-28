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На Київщині спіймали професійних торговців зброєю

28 червня 2023 22:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині спіймали професійних торговців зброєю
Затримання злочинної групи. Фото: Андрій Нєбитов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині викрили професійних ділків, які торгували зброєю. Зловмисників було затримано у Бучанському районі, при собі вони мали прибуток, який отримали після продажу зброї.

Про це повідомив очільник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Правоохоронці карного розшуку регіону зафіксували факти торгівлі автомата "АК-74" та гранатомета РПГ закордонного виробництва. 

"Коли ти вирішив торгувати смертю, чи то зброєю, чи то наркотою, знай, що рано чи пізно за тобою прийдуть ті, хто "полює" на злочинців. Буде десь неприємно, навіть страшно, але чітко, як пише Кримінальний процесуальний кодекс України, а він суворий і справедливий!  В країні війна, а кримінальники не полишають спроб заробити брудні гроші", — наголосив Нєбитов.

Що знайшли правоохоронці

Під час обшуків вдалося вилучити:

  • автомат,
  • пістолети,
  • 2 кумулятивні реактивні гранати,
  • понад  2000 набоїв,
  • магазини до автоматів,
  • 9 кілограмів наркозілля. 
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Вилучена зброя. Фото: Андрій Нєбитов

Учаснику злочинної схеми вже повідомлено про підозру, йому загрожує до 7 років за ґратами.

Нагадаємо, під час процедурного нагляду Київської обласної прокуратури було висунуто звинувачення ексголові селищної ради Фастівського району Київської області. Чоловік виправдовував військову агресію РФ проти України.

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