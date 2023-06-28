В Киевской области поймали профессиональных торговцев оружием

Задержание преступной группы. Фото: Андрей Небитов

В Киевской области разоблачили профессиональных торговцев оружием. Злоумышленники были задержаны в Бучанском районе, при себе у них была прибыль, которую они получили после продажи оружия.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Правоохранители уголовного розыска региона зафиксировали факты торговли автомата "АК-74" и гранатомета РПГ зарубежного производства.

"Когда ты решил торговать смертью, то ли оружием, то ли наркотой, знай, что рано или поздно за тобой придут те, кто "охотится" на преступников. Будет где-то неприятно, даже страшно, но четко, как пишет Уголовный процессуальный кодекс Украины, а он суров и справедлив! В стране война, а уголовники не оставляют попыток заработать грязные деньги", — подчеркнул Небитов.

Что нашли правоохранители

Во время обысков удалось извлечь:

автомат,

пистолеты,

2 кумулятивные реактивные гранаты,

более 2000 патронов,

магазины к автоматам,

9 кг наркозелья.

Изъятое оружие. Фото: Андрей Небитов

Участнику преступной схемы уже сообщено о подозрении, ему грозит до 7 лет за решеткой.

Напомним, во время процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было предъявлено обвинение экспредседателю поселкового совета Фастовского района Киевской области. Мужчина оправдывал военную агрессию РФ против Украины.