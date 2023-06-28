В Киевской области поймали профессиональных торговцев оружием
В Киевской области разоблачили профессиональных торговцев оружием. Злоумышленники были задержаны в Бучанском районе, при себе у них была прибыль, которую они получили после продажи оружия.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Продолжают незаконно зарабатывать
Правоохранители уголовного розыска региона зафиксировали факты торговли автомата "АК-74" и гранатомета РПГ зарубежного производства.
"Когда ты решил торговать смертью, то ли оружием, то ли наркотой, знай, что рано или поздно за тобой придут те, кто "охотится" на преступников. Будет где-то неприятно, даже страшно, но четко, как пишет Уголовный процессуальный кодекс Украины, а он суров и справедлив! В стране война, а уголовники не оставляют попыток заработать грязные деньги", — подчеркнул Небитов.
Что нашли правоохранители
Во время обысков удалось извлечь:
- автомат,
- пистолеты,
- 2 кумулятивные реактивные гранаты,
- более 2000 патронов,
- магазины к автоматам,
- 9 кг наркозелья.
Участнику преступной схемы уже сообщено о подозрении, ему грозит до 7 лет за решеткой.
Напомним, во время процедурного надзора Киевской областной прокуратуры было предъявлено обвинение экспредседателю поселкового совета Фастовского района Киевской области. Мужчина оправдывал военную агрессию РФ против Украины.