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На Київщині сталась потрійна ДТП: повідомляється про потерпілих

4 липня 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині сталась потрійна ДТП: повідомляється про потерпілих
Потрійне ДТП у Василькові. Фото: Поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 4 липня, у Василькові, Київська область, сталась потрійна ДТП. Відомо про потерпілих.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Зазначається, що водій автівки Honda не пропустив та не надав перевагу в русі і врізався в "Жигулі".

Як наслідок — останній перекинувся на дах і зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

"Кермувальника та пасажирів автомобіля ВАЗ госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 липня, на Великій Кільцевій дорозі сталась ДТП. Там легковик зіткнувся з фурою. За попередньою інформацією, без жертв.

Додамо, що на трасі Київ — Чоп зіткнулися автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.

Також у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки. В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

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