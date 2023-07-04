Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области произошло тройное ДТП: сообщается о пострадавших arrow

В Киевской области произошло тройное ДТП: сообщается о пострадавших

4 июля 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области произошло тройное ДТП: сообщается о пострадавших
Тройное ДТП в Василькове. Фото: Полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 4 июля, в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП . Известно о пострадавших.

Об этом сообщает полиция Киевщины .

Читайте также:

Тройное ДТП в Киевской области

Отмечается, что водитель автомобиля Honda не пропустил и не предпочел в движении и врезался в "Жигули".

Как следствие – последний опрокинулся на крышу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

"Водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ госпитализированы в больницу с телесными повреждениями разной степени" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что 4 июля, на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП . Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Добавим, что на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ . Известно, что пострадали двое детей.

Также в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие . На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз