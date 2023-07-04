В Киевской области произошло тройное ДТП: сообщается о пострадавших

Тройное ДТП в Василькове. Фото: Полиция Киевщины

Сегодня, 4 июля, в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП . Известно о пострадавших.

Об этом сообщает полиция Киевщины .

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Тройное ДТП в Киевской области

Отмечается, что водитель автомобиля Honda не пропустил и не предпочел в движении и врезался в "Жигули".

Как следствие – последний опрокинулся на крышу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

"Водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ госпитализированы в больницу с телесными повреждениями разной степени" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что 4 июля, на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП . Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Добавим, что на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ . Известно, что пострадали двое детей.

Также в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие . На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.