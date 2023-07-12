Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині сталась серйозна ДТП: загинула дворічна дитина arrow

На Київщині сталась серйозна ДТП: загинула дворічна дитина

12 липня 2023 10:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині сталась серйозна ДТП: загинула дворічна дитина
Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинули дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Читайте також:

Водія автівки взяли під варту

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня 2023 року в селі Ніжиловичі Бучанського району. Чоловік не впорався з керуванням автомобіля, виїхав у кювет та врізався в дерево.

 

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура 

"У транспортному засобі на момент аварії перебувало 6 пасажирів, 3 з них – діти. Всі вони отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної "швидкої" медичної допомоги", — кажуть у прокуратурі.

 

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура

Водія з численними травмами доставили до лікарні, там у нього мали відібрати  біологічні зразки для проведення аналізів на вміст алкоголю.

Але підозрюваний втік з медзакладу і переховувався від поліції. За результатами розшукових дій слідчих, правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка і затримали його.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на вихідних сталася масштабна пожежа на АЗС. Водій на кабріолеті "влетів" у заправку. Мережею почали ширитися фото згорілої АЗС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз