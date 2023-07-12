На Київщині сталась серйозна ДТП: загинула дворічна дитина

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинули дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня 2023 року в селі Ніжиловичі Бучанського району. Чоловік не впорався з керуванням автомобіля, виїхав у кювет та врізався в дерево.

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура

"У транспортному засобі на момент аварії перебувало 6 пасажирів, 3 з них – діти. Всі вони отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної "швидкої" медичної допомоги", — кажуть у прокуратурі.

Наслідки ДТП на Київщині. Фото: Київська обласна прокуратура

Водія з численними травмами доставили до лікарні, там у нього мали відібрати біологічні зразки для проведення аналізів на вміст алкоголю.

Але підозрюваний втік з медзакладу і переховувався від поліції. За результатами розшукових дій слідчих, правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка і затримали його.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на вихідних сталася масштабна пожежа на АЗС. Водій на кабріолеті "влетів" у заправку. Мережею почали ширитися фото згорілої АЗС.