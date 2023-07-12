На Киевщине произошло серьезное ДТП: погиб двухлетний ребенок

Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двухлетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля 2023 в селе Нижиловичи Бучанского района. Мужчина не справился с управлением автомобиля, выехал в кювет и врезался в дерево.

Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Киевская областная прокуратура

"В транспортном средстве на момент аварии находились 6 пассажиров, 3 из них - дети. Все они получили телесные повреждения, 2-летний мальчик от полученных травм скончался в карете экстренной "скорой" помощи", — говорят в прокуратуре.

Последствия ДТП в Киевской области. Фото: Киевская областная прокуратура

Водитель с многочисленными травмами доставлен в больницу, там у него должны были отобрать биологические образцы для проведения анализов на содержание алкоголя.

Но подозреваемый сбежал из медучреждения и скрывался от полиции. По результатам розыскных действий следователей, правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на выходных произошел масштабный пожар на АЗС . Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.