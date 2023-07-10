У мережі опублікували фото згорілої АЗС у Києві

Фото згорілої АЗС у Києві після сильної ДТП. Фото: соцмережі

У Києві на вихідних сталася масштабна пожежа на АЗС. Водій на кабріолеті "влетів" у заправку. Мережею почали ширитися фото згорілої АЗС.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Того дня було госпіталізовано трьох людей, всім автівок згоріли. Пожежа знищила адмінбудівлю, також постраждало наземне обладнання заправки.

Фото згорілої АЗС у Києві після сильної ДТП. Фото: соцмережі

Фото згорілої АЗС у Києві після сильної ДТП. Фото: соцмережі

Фото згорілої АЗС у Києві після сильної ДТП. Фото: соцмережі

Поліція відкрила кримінальну справу

Винуватець ДТП перебуває в лікарні в непритомному стані. Проти нього поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом видно стовпи чорного диму.