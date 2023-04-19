На Київщині сталася масова пожежа: горіли три вантажівки, є загиблі

Рятувальники на пожежі. Фото: Facebook Сергія Крука

На трасі під Києвом горіли три вантажні автомобілі, один із яких перевозив гас. На пожежі загинуло дві людини.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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Пожежа на трасі

У Київській області уночі сталася пожежа на одній із автомагістралей. Горіли вантажні автомобілі, одна з яких перевозила гас.

Три вантажівки, які загорілися, зупинили рух у напрямку столиці.

Пожежа на трасі в Київській області

Фото: Facebook Сергія Крука

Наслідки пожежі

За інформацією Сергія Крука, на пожежі загинуло дві людини.

Станом на ранок усі аварійні роботи завершено, пожежа ліквідована, рух у напрямку столиці відкритий.

"До ліквідації залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.Дякую особовому складу за оперативність та злагодженість!" — наголосив керівник ДСНС України.

На Київщині горіли три вантажівки

Фото: Facebook Сергія Крука

Пожежа на Київщині, згоріли три вантажівки

Фото: Facebook Сергія Крука

Нагадаємо, що 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку.

За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.