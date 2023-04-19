На Київщині сталася масова пожежа: горіли три вантажівки, є загиблі
На трасі під Києвом горіли три вантажні автомобілі, один із яких перевозив гас. На пожежі загинуло дві людини.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
Пожежа на трасі
У Київській області уночі сталася пожежа на одній із автомагістралей. Горіли вантажні автомобілі, одна з яких перевозила гас.
Три вантажівки, які загорілися, зупинили рух у напрямку столиці.
Наслідки пожежі
За інформацією Сергія Крука, на пожежі загинуло дві людини.
Станом на ранок усі аварійні роботи завершено, пожежа ліквідована, рух у напрямку столиці відкритий.
"До ліквідації залучалися 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.Дякую особовому складу за оперативність та злагодженість!" — наголосив керівник ДСНС України.
Нагадаємо, що 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку.
За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.