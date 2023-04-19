В Киевской области произошел массовый пожар: горели три грузовика, есть погибшие
На трассе под Киевом горели три грузовых автомобиля, один из которых перевозил керосин. На пожаре погибли два человека.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Пожар на трассе
В Киевской области ночью произошел пожар на одной из автомагистралей. Горели грузовые автомобили, одна из которых перевозила керосин.
Три загоревшихся грузовика остановили движение в направлении столицы.
Последствия пожара
По информации Сергея Крука, на пожаре погибли два человека.
По состоянию на утро все аварийные работы завершены, пожар ликвидирован, движение в направлении столицы открыто.
"К ликвидации привлекались 22 спасателя и 6 единиц техники. Спасибо личному составу за оперативность и слаженность!" — подчеркнул руководитель ГСЧС Украины.
Напомним, что 9 апреля в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме.
По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а пожар мог возникнуть из-за бытовых обстоятельств.