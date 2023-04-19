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В Киевской области произошел массовый пожар: горели три грузовика, есть погибшие

19 апреля 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киевской области произошел массовый пожар: горели три грузовика, есть погибшие
Спасатели на пожаре. Фото: Facebook Сергея Крука
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На трассе под Киевом горели три грузовых автомобиля, один из которых перевозил керосин. На пожаре погибли два человека.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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Пожар на трассе

В Киевской области ночью произошел пожар на одной из автомагистралей. Горели грузовые автомобили, одна из которых перевозила керосин.

Три загоревшихся грузовика остановили движение в направлении столицы.

Пожар на трассе в Киевской области
Пожар на трассе в Киевской области
Фото: Facebook Сергея Крука

Последствия пожара

По информации Сергея Крука, на пожаре погибли два человека.

По состоянию на утро все аварийные работы завершены, пожар ликвидирован, движение в направлении столицы открыто.

"К ликвидации привлекались 22 спасателя и 6 единиц техники. Спасибо личному составу за оперативность и слаженность!" — подчеркнул руководитель ГСЧС Украины.

В Киевской области горели три грузовика
В Киевской области горели три грузовика
Фото: Facebook Сергея Крука
Пожар на Киевщине, сгорели три грузовика
Пожар в Киевской области, сгорели три грузовика
Фото: Facebook Сергея Крука

Напомним, что 9 апреля в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме.

По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а пожар мог возникнуть из-за бытовых обстоятельств.

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