У Київській області сталося ДТП за участі п'яти автомобілів

На Київщині сталася масштабна ДТП — у поліції розповіли деталі
У Київській області у понеділок, 3 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії зіткнулися п'ять автомобілів.
Про це повідомила пресслужба поліція Київської області у Telegram.
ДТП у Київській області
Зіткнення авто сталося поблизу села Деревʼяна, на автодорозі НН-01, Київ — Знамʼянка.
За попередньою інформацією, водій Opel допустив зіткнення з BMW, після чого автомобілі Volkswagen, Hyundai та Chrysler, які були попереду, здійснили зіткнення між собою.
Внаслідок аварії люди не постраждали. Правоохоронці склали адмінматеріали.
Нагадаємо, у Києві на Голосіївському проспекті ввечері 1 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка марки Range Rover врізалась в автобус.
Також на Харківщині дві людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на кільцевій трасі. Це сталося через зіткнення автомобіля з мотоциклом.
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