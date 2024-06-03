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На Київщині сталася масштабна ДТП — у поліції розповіли деталі

3 червня 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області сталося ДТП за участі п'яти автомобілів
ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області у понеділок, 3 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії зіткнулися п'ять автомобілів.

Про це повідомила пресслужба поліція Київської області у Telegram.

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Зіткнення авто сталося поблизу села Деревʼяна, на автодорозі НН-01, Київ — Знамʼянка. 

За попередньою інформацією, водій Opel допустив зіткнення з BMW, після чого автомобілі Volkswagen, Hyundai та Chrysler, які були попереду, здійснили зіткнення між собою.

Внаслідок аварії люди не постраждали. Правоохоронці склали адмінматеріали.

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Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві на Голосіївському проспекті ввечері 1 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка марки Range Rover врізалась в автобус. 

Також на Харківщині дві людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на кільцевій трасі. Це сталося через зіткнення автомобіля з мотоциклом.

поліція
ДТП
Київська область
автомобіль
аварія

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