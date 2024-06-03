У Київській області сталося ДТП за участі п'яти автомобілів

ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

У Київській області у понеділок, 3 червня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії зіткнулися п'ять автомобілів.

Про це повідомила пресслужба поліція Київської області у Telegram.

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ДТП у Київській області

Зіткнення авто сталося поблизу села Деревʼяна, на автодорозі НН-01, Київ — Знамʼянка.

За попередньою інформацією, водій Opel допустив зіткнення з BMW, після чого автомобілі Volkswagen, Hyundai та Chrysler, які були попереду, здійснили зіткнення між собою.

Внаслідок аварії люди не постраждали. Правоохоронці склали адмінматеріали.

Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві на Голосіївському проспекті ввечері 1 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка марки Range Rover врізалась в автобус.

Також на Харківщині дві людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на кільцевій трасі. Це сталося через зіткнення автомобіля з мотоциклом.