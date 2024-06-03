В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В Киевской области в понедельник, 3 июня, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

Столкновение авто произошло вблизи села Деревянная, на автодороге НН-01 Киев — Знаменка.

По предварительной информации, водитель Opel допустил столкновение с BMW, после чего впереди автомобили Volkswagen, Hyundai и Chrysler осуществили столкновение между собой.

В результате аварии люди не пострадали. Правоохранители составили админматериалы.

Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве, на Голосеевском проспекте, вечером 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Range Rover врезался в автобус.

Также в Харьковской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на кольцевой трассе. Это произошло из-за столкновения автомобиля с мотоциклом.