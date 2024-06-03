В Киевской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Киевской области произошло масштабное ДТП — в полиции рассказали детали
В Киевской области в понедельник, 3 июня, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись пять автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.
ДТП в Киевской области
Столкновение авто произошло вблизи села Деревянная, на автодороге НН-01 Киев — Знаменка.
По предварительной информации, водитель Opel допустил столкновение с BMW, после чего впереди автомобили Volkswagen, Hyundai и Chrysler осуществили столкновение между собой.
В результате аварии люди не пострадали. Правоохранители составили админматериалы.
Напомним, в Киеве, на Голосеевском проспекте, вечером 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Range Rover врезался в автобус.
Также в Харьковской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на кольцевой трассе. Это произошло из-за столкновения автомобиля с мотоциклом.
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