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На Київщині сталася масштабна пожежа — деталі

15 грудня 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині сталася масштабна пожежа — деталі
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 грудня, на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. Попередньо, постраждалих немає. 

Про це повідомляє ДСНС у Київській області

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Зазначається, що пожежа виникла близько 19:14 у селищі Калинівка Фастівського району. Як відомо, горів мансандровий поверх двохповерхового житлового будинку.

Вогонь виник на площі 169 квадратних кілометрів, його вдалося ліквідувати о 21:30. До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Наразі, причини загоряння встановлюються. 

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг. 

Окрім цього, у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.

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