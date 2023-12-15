На Київщині сталася масштабна пожежа — деталі

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

У четвер, 14 грудня, на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

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Зазначається, що пожежа виникла близько 19:14 у селищі Калинівка Фастівського району. Як відомо, горів мансандровий поверх двохповерхового житлового будинку.

Вогонь виник на площі 169 квадратних кілометрів, його вдалося ліквідувати о 21:30. До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Наразі, причини загоряння встановлюються.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг.

Окрім цього, у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.