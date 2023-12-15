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В Киевской области произошел масштабный пожар — детали

15 декабря 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области произошел масштабный пожар — детали
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 14 декабря, в Киевской области произошел масштабный пожар на территории частного дома. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

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Отмечается, что пожар возник около 19.14 в поселке Калиновка Фастовского района. Как известно, горел мансандровый этаж двухэтажного жилого дома.

Огонь возник на площади в 169 квадратных километров, его удалось ликвидировать в 21:30. К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС
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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, 14 декабря в Харькове произошел бытовой пожар . Из-за неосторожного обращения с огнем на 75-летней женщине загорелась синтетическая одежда.

Кроме того, во Львове произошел пожар в одной из квартир в Лычаковском районе. В результате возгорания пострадал 73-летний житель дома.

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