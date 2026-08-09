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Главная Киев В Киевской области произошел пожар в приюте "Сириус": погибли восемь собак

В Киевской области произошел пожар в приюте "Сириус": погибли восемь собак

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 17:56
В Киевской области произошел пожар в приюте «Сириус»: погибли восемь собак
Разрушенный приют для животных "Сириус". Фото: Полиция Киевской области

В селе Федоровка Димерской общины Вышгородского района Киевской области произошел пожар на территории приюта для животных "Сириус". В результате возгорания погибли восемь собак, еще около 70 животных удалось спасти.

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает Новини.LIVE.

Огонь уничтожил вольеры и помещения приюта

Пожар произошел 8 августа около 04:30. На место происшествия прибыли спасатели и полицейские, которые потушили огонь.

В Киевской области произошел пожар в приюте "Сириус": погибли восемь собак - фото 1
Пожар в приюте для животных "Сириус". Фото: Полиция Киевской области

Предварительно предполагается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В приюте отметили, что перед пожаром произошел значительный скачок напряжения, после чего возникло короткое замыкание. Окончательную причину пожара должны установить специалисты ГСЧС.

Огонь уничтожил 20 вольеров, помещение для приготовления пищи, склад и часть ограждения. Также сгорели кухня, мастерская, инструменты и запасы корма.

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В приюте просят помочь с восстановлением

Сотрудникам "Сириуса" удалось спасти около 70 собак. В то же время восемь животных погибли в результате пожара.

Сейчас сотрудники приюта восстанавливают поврежденные конструкции и стараются как можно быстрее возобновить приготовление корма для собак. Для этого "Сириусу" нужны корм, доски, пеноблоки, строительные материалы, инструменты и бензин для генератора.

Следователи Вышгородского районного управления полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее возникновение пожара.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве под зданием КГГА активисты вышли на акцию против вырубки деревьев на Теремках. Участники протеста требуют обнародовать документы о строительстве резервной теплосети и объяснить, почему маршрут работ изменили так, что он проходит через зеленую зону.

Также Новини.LIVE писали, что в Броварах 13-летняя девочка получила поражение током, когда пыталась залезть на стоящий поезд. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, а её подруга во время инцидента получила ожоги рук.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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