У місті Березань 11 серпня горіла квартира на четвертому поверсі

Медики надають допомогу мешканцям. Фото: ДСНС Київщини

У місті Березань Київської області у неділю, 11 серпня, сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Горіло помешкання на четвертому поверсі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.

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Пожежа в Березані 11 серпня

"У місті Березань на Київщині сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Полум'я охопило кімнату у квартирі площею 15 квадратних метрів, працівникам поліції вдалося врятувати двох людей до прибуття ДСНС.

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Власник квартири отримав опіки та був ушпиталений, а рятувальники евакуювали 21 мешканця через сильне задимлення.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС Київщини

ДСНС ліквідувало пожежу о 11:19, на місці працювало вісім рятувальників та три одиниці техніки.