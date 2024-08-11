У місті Березань 11 серпня горіла квартира на четвертому поверсі

На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки
У місті Березань Київської області у неділю, 11 серпня, сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Горіло помешкання на четвертому поверсі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.
Пожежа в Березані 11 серпня
"У місті Березань на Київщині сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.
Полум'я охопило кімнату у квартирі площею 15 квадратних метрів, працівникам поліції вдалося врятувати двох людей до прибуття ДСНС.
Власник квартири отримав опіки та був ушпиталений, а рятувальники евакуювали 21 мешканця через сильне задимлення.
ДСНС ліквідувало пожежу о 11:19, на місці працювало вісім рятувальників та три одиниці техніки.
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