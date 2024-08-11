В городе Березань 11 августа горела квартира на четвертом этаже

Медики оказывают помощь жителям. Фото: ГСЧС Киевщины

В городе Березань Киевской области в воскресенье, 11 августа, произошел пожар в многоквартирном доме. Горело жилье на четвертом этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины в Telegram.

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"В городе Березань Киевской области произошел пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома", — говорится в сообщении.

Пламя охватило комнату в квартире площадью 15 квадратных метров, сотрудникам полиции удалось спасти двух человек до прибытия ГСЧС.

Последствия пожара Фото: ГСЧС Киевщины

Владелец квартиры получил ожоги и был госпитализирован, а спасатели эвакуировали 21 жителя из-за сильного задымления.

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

ГСЧС ликвидировало пожар в 11:19, на месте работало восемь спасателей и три единицы техники.