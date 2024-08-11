В городе Березань 11 августа горела квартира на четвертом этаже

На Киевщине произошел пожар в многоквартирном доме — владелец помещения получил ожоги
В городе Березань Киевской области в воскресенье, 11 августа, произошел пожар в многоквартирном доме. Горело жилье на четвертом этаже.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины в Telegram.
Пожар в Березане 11 августа
"В городе Березань Киевской области произошел пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома", — говорится в сообщении.
Пламя охватило комнату в квартире площадью 15 квадратных метров, сотрудникам полиции удалось спасти двух человек до прибытия ГСЧС.
Владелец квартиры получил ожоги и был госпитализирован, а спасатели эвакуировали 21 жителя из-за сильного задымления.
ГСЧС ликвидировало пожар в 11:19, на месте работало восемь спасателей и три единицы техники.
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