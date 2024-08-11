Росія атакувала Київщину ракетою з КНДР — реакція Зеленського

Розбір завалів у Київській області після удару північнокорейською ракетою. Фото: ДСНС Київщини

Вночі 11 серпня Росія атакувала Київську область північнокорейською ракетою. Внаслідок атаки загинув чоловік з дитиною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави висловив співчуття родині загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина — 12 років хлопчику. За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України", — каже він, і додав, що тип ракети наразі встановлюють.

Глава держави також зауважив, що за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. І вчергове подякував партнерам за надану військову допомогу.

"Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї — з перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення", — сказав президент України.

Ракетний удар по Київщині 11 серпня — що відомо

Нагадаємо, у Київській області вночі 11 серпня пролунали вибухи через загрозу від північнокорейських ракет, які летіли з півдня. Внаслідок атаки у Броварському районі області загинули чоловік та дитина. яких знайшли під завалами будинку.