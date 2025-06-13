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Головна Київ На Київщині сталася пожежа в будинку — врятували чоловіка

На Київщині сталася пожежа в будинку — врятували чоловіка

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Дата публікації: 13 червня 2025 13:53
У Борисполі сталася пожежа в будинку — рятувальники врятували чоловіка
Пожежники та медики. Фото: ДСНС
Ключові моменти Пожежа у Борисполі

У Борисполі Київської області 12 червня сталася пожежа у житловому будинку. Займання було в одній із кімнат.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайної ситуації Київщини у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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Пожежа у Борисполі

Під час проведення розвідки рятувальники виявили чоловіка 1953 року народження.

Пожежа в Борисполі 12 червня
Рятувальники. Фото: ДСНС

"Рятувальники передали потерпілого працівникам швидкої допомоги, з подальшим доправленням до медичного закладу в м. Бориспіль", — йдеться у повідомленні.

Загоряння в будинку в Борисполі
Порятунок чоловіка. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Наразі причина пожежі встановлюється.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль військового. Йому вже обрали запобіжний захід.

Раніше у Харкові сталася пожежа в будівлі ТЦК. Причини встановлять після відповідних експертиз і розслідування.

пожежа ДСНС Київська область рятувальники Бориспіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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