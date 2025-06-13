У Борисполі сталася пожежа в будинку — рятувальники врятували чоловіка

Пожежники та медики. Фото: ДСНС

У Борисполі Київської області 12 червня сталася пожежа у житловому будинку. Займання було в одній із кімнат.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайної ситуації Київщини у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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Під час проведення розвідки рятувальники виявили чоловіка 1953 року народження.

Рятувальники. Фото: ДСНС

"Рятувальники передали потерпілого працівникам швидкої допомоги, з подальшим доправленням до медичного закладу в м. Бориспіль", — йдеться у повідомленні.

Порятунок чоловіка. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Наразі причина пожежі встановлюється.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль військового. Йому вже обрали запобіжний захід.

Раніше у Харкові сталася пожежа в будівлі ТЦК. Причини встановлять після відповідних експертиз і розслідування.