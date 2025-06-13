В Борисполе произошел пожар в доме — спасатели спасли мужчину

На Киевщине произошел пожар в доме — спасли мужчину
В Борисполе Киевской области 12 июня произошел пожар в жилом доме. Возгорание было в одной из комнат.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области в Telegram в пятницу, 13 июня.
Пожар в Борисполе
Во время проведения разведки спасатели обнаружили мужчину 1953 года рождения.
"Спасатели передали пострадавшего работникам скорой помощи, с последующей доставкой в медицинское учреждение в г. Борисполь", — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас причина пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль военного. Ему уже избрана мера пресечения.
Ранее в Харькове произошел пожар в здании ТЦК. Причины установят после соответствующих экспертиз и расследования.
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