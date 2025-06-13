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Главная Киев На Киевщине произошел пожар в доме — спасли мужчину

На Киевщине произошел пожар в доме — спасли мужчину

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Дата публикации 13 июня 2025 13:53
В Борисполе произошел пожар в доме — спасатели спасли мужчину
Пожарные и медики. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Пожар в Борисполе

В Борисполе Киевской области 12 июня произошел пожар в жилом доме. Возгорание было в одной из комнат.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Пожар в Борисполе

Во время проведения разведки спасатели обнаружили мужчину 1953 года рождения.

Пожежа в Борисполі 12 червня
Спасатели. Фото: ГСЧС

"Спасатели передали пострадавшего работникам скорой помощи, с последующей доставкой в медицинское учреждение в г. Борисполь", — говорится в сообщении.

Загоряння в будинку в Борисполі
Спасение мужчины. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас причина пожара устанавливается.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль военного. Ему уже избрана мера пресечения.

Ранее в Харькове произошел пожар в здании ТЦК. Причины установят после соответствующих экспертиз и расследования.

пожар ГСЧС Киевская область спасатели Борисполь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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