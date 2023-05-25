У Київській області на автодорозі перекинувся бензовоз: спалахнула пожежа

Рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок ДТП. Фото: t.me/policekyivregion

Сьогодні, 25 травня, у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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"На автодорозі Київ — Харків, поблизу селища Баришівка, перевернувся бензовоз. В результаті, транспортний засіб миттєво спалахнув", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють працівники поліції та рятувальники.

У поліції Київської області додали, що рух у даному напрямку ускладнено.

Нагадаємо, 16 травня, у Київській області поблизу села Святопетрівське сталася серйозна ДТП. На автодорозі зіткнулися чотири автомобілі.

Також ми писали, що протягом вихідних, 13 та 14 травня, у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.

Додамо, нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.