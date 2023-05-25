Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Київській області на автодорозі перекинувся бензовоз: спалахнула пожежа arrow

У Київській області на автодорозі перекинувся бензовоз: спалахнула пожежа

25 травня 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області на автодорозі перекинувся бензовоз: спалахнула пожежа
Рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок ДТП. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 травня, у Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа. На автодорозі Київ — Харків перекинувся бензовоз. Внаслідок інциденту розпочалася пожежа.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Читайте також:

ДТП під Києвом

"На автодорозі Київ — Харків, поблизу селища Баришівка, перевернувся бензовоз. В результаті, транспортний засіб миттєво спалахнув", — йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці події працюють працівники поліції та рятувальники. 

У поліції Київської області додали, що рух у даному напрямку ускладнено. 

Нагадаємо, 16 травня, у Київській області поблизу села Святопетрівське сталася серйозна ДТП. На автодорозі зіткнулися чотири автомобілі. 

Також ми писали, що протягом вихідних, 13 та 14 травня, у Києві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали люди.

Додамо, нещодавно у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB