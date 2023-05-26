В Киевской области произошло смертельное ДТП: детали

Последствия смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Знаменка. Фото: t.me/andrii_nebytov

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что на трассе Киев-Знаменка произошло ДТП. По его словам, есть погибшие.

Об этом Небитов написал в Telegram.

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По словам главы ГУ НП, столкновение произошло между двумя легковушками Mazda и Honda.

Два водителя 38-летнего возраста погибли. На месте происшествия работает полиция Киевской области.

"Призываю водителей быть внимательными на дороге. Соблюдать правила дорожного движения", — добавил Небитов.

Последствия смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Знаменка. Фото: t.me/andrii_nebytov

Последствия смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Знаменка. Фото: t.me/andrii_nebytov

Напомним, что 25 мая в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.

Также мы сообщали, что авария произошла сегодня около восьми утра у поворота на город Теплодар. В результате столкновения пострадала семья из Беляевки. Полицейские расследуют это событие, пытаясь выяснить все обстоятельства.