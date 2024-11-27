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На Київщині сталася смертельна ДТП за участі п'яти авто — фото

27 листопада 2024 18:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Біля селища Пісківка на Київщині сталася масштабна аварія - фото
ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Київській області у середу, 27 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі Київ — Ковель зіткнулися п'ять автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram.

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ДТП на Київщині 27 листопада

На автодорозі Київ — Ковель поблизу селища Пісківка сталася ДТП за участі п'яти автівок. За попередньою інформацією, 67-річний водій Nissan намагався здійснити обгін та не впорався з керуванням.

Внаслідок цього він зіткнувся з інкасаторським автомобілем Ford Transit, що призвело до зіткнення з вантажівками Volvo, Ford та ГАЗ.

На київській трасі зіткнулися п'ять авто — загинула людина
ДТП на Київщині. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля Nissan від отриманих травм загинув на місці події", — уточнили в поліції.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 25 листопада на Львівщині на трасі у напрямку Києва перекинувся автомобіль.

А у Києві водій в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчину та втік з місця ДТП.

ДТП аварія поліція Київська область автомобіль водії

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