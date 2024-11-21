ДТП у Києві на Дашкевича — п'яний водій збив дитину

Пошкодження на машині внаслідок зіткнення. Фото: Національна поліція України

У Києві водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на переході 14-річну дівчину. Він втік з місця ДТП, проте, поліція розшукала та затримала порушника.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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ДТП на вулиці Дашкевича

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві на вул. Дашкевича. Водій автомобіля Seat Toledo, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 14-річну дівчину на регульованому пішохідному переході.

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Вона переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Після скоєного чоловік залишив місце аварії, але був затриманий правоохоронцями.

Вм'ятина на лобовому склі. Фото: Нацполіція

Пошкодження на лобовому склі від удару. Фото: Національна поліція

Який стан у дівчини після ДТП

Внаслідок ДТП постраждала дівчина отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована до дитячої лікарні "Охматдит".

Рівень алкоголю у крові водія, за даними Драгера, становив 2,33 проміле.

Наразі 33-річному водію оголошено підозру за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, та свідоме залишення постраждалої без допомоги. Він перебуває під вартою.

У поліції також розповіли, що чоловік раніше був судимий — восени 2023 року його покарав Дніпровський районний суд Києва за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів. Тоді йому призначили 3 роки обмеження волі з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому п'яний водій влетів у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

А у Києві днями внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув відомий викладач тактичної медицини зі Сполучених Штатів.