Возле поселка Песковка в Киевской области произошла масштабная авария - фото

На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием пяти авто — фото
В Киевской области в среду, 27 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Киев — Ковель столкнулись пять автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram.
ДТП на Киевщине 27 ноября
На автодороге Киев — Ковель вблизи поселка Песковка произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, 67-летний водитель Nissan пытался совершить обгон и не справился с управлением.
В результате он столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля Nissan от полученных травм погиб на месте происшествия", — уточнили в полиции.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.
Напомним, 25 ноября во Львовской области на трассе в направлении Киева перевернулся автомобиль.
А в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девушку и сбежал с места ДТП.
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