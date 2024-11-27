Возле поселка Песковка в Киевской области произошла масштабная авария - фото

ДТП на Киевщине. Фото: Нацполиция

В Киевской области в среду, 27 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Киев — Ковель столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram.

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ДТП на Киевщине 27 ноября

На автодороге Киев — Ковель вблизи поселка Песковка произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, 67-летний водитель Nissan пытался совершить обгон и не справился с управлением.

В результате он столкнулся с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ.

ДТП на Киевщине. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля Nissan от полученных травм погиб на месте происшествия", — уточнили в полиции.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Скриншот поста полиции

Напомним, 25 ноября во Львовской области на трассе в направлении Киева перевернулся автомобиль.

А в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девушку и сбежал с места ДТП.