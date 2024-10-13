У Софіївській Борщагівці 12 жовтня сталася стрілянина в кафе — подробиці

На Київщині сталася стрілянина в кафе — у поліції розкрили подробиці
У селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва у суботу, 12 жовтня, сталася стрілянина біля одного з кафе. Внаслідок інциденту був поранений правоохоронець, який перебував поза службою.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 13 жовтня.
Стрілянина у Софіївській Борщагівці
На місці було встановлено, що між жінками, які перебували у закладі, виник конфлікт. Їхні чоловіки вирішили втрутитися у суперечку: один з них тричі вистрілив в іншого.
За попередньою інформацією, було використано спецзасіб травматичної дії. Внаслідок цього отримав поранення 34-річний поліцейський, який перебував поза службою — його ушпиталили.
"Працівниками поліції встановлено особу зловмисника, він перебуває на місці. Зброю вилучено", — зазначили у Нацполіції.
Наразі правоохоронці встановлюють деталі події.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася стрілянина поблизу Палацу "Україна". Там виник конфлікт між перехожими.
Також ми писали, що на Львівщині стався конфлікт між чоловіками з викраденням автомобіля. Зловмисник відкрив вогонь по автівці під час переслідування.
Читайте Новини.LIVE!