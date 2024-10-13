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На Киевщине произошла перестрелка в кафе — в полиции раскрыли подробности

13 октября 2024 12:59
Евгения Брюховецкая - редактор
В Софиевской Борщаговке 12 октября произошла перестрелка в кафе
Полиция на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В селе Софиевская Борщаговка возле Киева в субботу, 12 октября, произошла перестрелка возле одного из кафе. В результате инцидента был ранен правоохранитель, который находился вне службы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 13 октября.

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На месте было установлено, что между находившимися в заведении женщинами возник конфликт. Их мужчины решили вмешаться в спор: один из них трижды выстрелил в другого.

По предварительной информации, было использовано спецсредство травматического действия. В результате получил ранение 34-летний полицейский, который находился вне службы — его госпитализировали.

"Работниками полиции установлена личность злоумышленника, он находится на месте. Оружие изъято", — отметили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия.

Напомним, в Печерском районе Киева произошла стрельба вблизи Дворца Украины. Там возник конфликт между прохожими.

Также мы писали, что на Львовщине произошел конфликт между мужчинами с угоном автомобиля. Злоумышленник открыл огонь по автомобилю во время преследования.

Киев оружие стрельба Киевская область ранение

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