У Києві відбувся конфлікт між військовим та посадовцем НБУ

Поліція на місці конфлікту. Фото: скриншот

У Києві, на території одного з житлових комплексів трапився конфлікт між білоруським добровольцем і посадовцем Національного банку України. НБУ оголосив про початок внутрішнього розслідування.

Про це повідомило видання Суспільне у п'ятницю, 27 вересня.

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Білорус Андрій Трацевський, знаний під позивним "Безсмертний", заявив, що йому погрожували "прострелити ноги". Як зазначає військовий, у конфлікті брав участь Павло Поляруш, керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ.

"П'яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з "наградки" (нагородного пістолета. — Ред.) прострелить мені ноги", — повідомив білоруський доброволець.

На відеозапису, що з’явився в мережі, представник НБУ заперечує погрози застосування зброї, вважаючи звинувачення "наклепом".

НБУ оголосив про початок внутрішнього розслідування за дорученням голови банку, щоб з’ясувати деталі інциденту.

"Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, непов'язаний із виконанням професійних обов'язків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням Голови НБУ розпочав власну службову перевірку", — повідомили в НБУ.

Інцидент стався 26 вересня близько 22:00. За даними правоохоронців, водій автомобіля Lexus, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заблокував проїзд військовому, який керував Audi. Під час спроби вирішити конфлікт виникла бійка, під час якої Трацевський використав газовий балончик у відповідь на агресію.

Поліцейські, які перебували поруч, втрутилися у ситуацію, і за результатами перевірки було складено адміністративний протокол щодо водія Lexus за керування в нетверезому стані. Водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю, а його пістолет було вилучено для експертизи.

Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: погроза вбивством та завдання легких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся новий скандал із ТЦК. Працівники територіального центру нібито вдарили чоловіка автоматом, а перехожим заявили, що навіть якщо застрелять людину, то їм нічого за це не буде.

Також у столичному метро між пасажирами виник мовний конфлікт. З відео, яке шириться мережею, можна зрозуміти, що старша жінка втрутилася у розмову молодих людей, які спілкувалися російською.