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На Київщині стався вибух у житловому будинку — мешканка сильно постраждала

4 березня 2024 16:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Київщині стався вибух у житловому будинку — мешканка сильно постраждала
Пожежники на місці вибуху. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Київській області пролунав потужний вибух в понеділок, 4 березня. Внаслідок цього у житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, і місцева мешканка дістала сильні опіки. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Як вказують в ДСНС, інформація про вибух надійшла до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 05:45 4 березня. Стало відомо, що вибух стався у житловому будинку в Трипіллі на вулиці Тюленіна.

"По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок загоряння постраждала місцева мешканка, жінка 1954 року народження дістала термічні опіки.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 06:35. На місці працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини вибуху з'ясовуються.

Місце вибуху на Київщині
Місце вибуху на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 березня у Києві сталася пожежа у відселеній будівлі. Рятувальники оперативно загасили вогонь, що виник у Шевченківському районі столиці.

Також ми писали про те, що 4 березня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Російські війська запустили у бік міста ракету.

Київ
пожежа
вибух
Україна
опік
поранення

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