На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — жительница сильно пострадала
В Киевской области раздался мощный взрыв в понедельник, 4 марта. В результате в жилом доме в селе Триполье возник пожар, и местная жительница получила сильные ожоги.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Пожар в жилом доме Киевской области
Как указывают в ГСЧС, информация о взрыве поступила в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района в 05:45 4 марта. Стало известно, что взрыв произошел в жилом доме в Триполье на улице Тюленина.
"По прибытию спасателей установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар", — говорится в сообщении.
В результате возгорания пострадала местная жительница, женщина 1954 года рождения получила термические ожоги.
Пожарные ликвидировали пожар в 06:35. На месте работали девять спасателей и две единицы спецтехники. Пока причины и обстоятельства взрыва выясняются.
Напомним, 3 марта в Киеве произошел пожар в отселенном здании. Спасатели оперативно потушили огонь, возникший в Шевченковском районе столицы.
Также мы писали о том, что 4 марта в Днепре прогремели мощные взрывы. Российские войска запустили в сторону города ракету.
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