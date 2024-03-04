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На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — жительница сильно пострадала

4 марта 2024 16:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — жительница сильно пострадала
Пожарные на месте взрыва. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киевской области раздался мощный взрыв в понедельник, 4 марта. В результате в жилом доме в селе Триполье возник пожар, и местная жительница получила сильные ожоги.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Как указывают в ГСЧС, информация о взрыве поступила в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района в 05:45 4 марта. Стало известно, что взрыв произошел в жилом доме в Триполье на улице Тюленина.

"По прибытию спасателей установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате возгорания пострадала местная жительница, женщина 1954 года рождения получила термические ожоги.

Пожарные ликвидировали пожар в 06:35. На месте работали девять спасателей и две единицы спецтехники. Пока причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Место взрыва в Киевской области
Место взрыва в Киевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, 3 марта в Киеве произошел пожар в отселенном здании. Спасатели оперативно потушили огонь, возникший в Шевченковском районе столицы.

Также мы писали о том, что 4 марта в Днепре прогремели мощные взрывы. Российские войска запустили в сторону города ракету.

Киев
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Украина
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