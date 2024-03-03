У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі — що відомо
У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі в неділю, 3 березня. Загоряння виникло у Шевченківському районі столиці. Рятувальники загасили вогонь і постраждалих внаслідок пожежі немає.
Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій у Facebook.
Рятувальники ліквідували пожежу у відселеній будівлі в Києві
У Києві на вулиці Олександра Довженка, що в Шевченківському районі, спалахнув вогонь близько 11:30 3 березня. Як вказують в ДСНС, загоряння виникло в окремо розташованій відселеній будівлі.
"Пожежу було ліквідовано о 12:03. Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Наразі причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 3 березня у Києві поблизу станції метро "Шулявська" було видно стовп диму. Користувачі соцмереж поширили перші кадри пожежі.
Також ми писали про те, що 28 лютого у Харкові трапилася пожежа у житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули 20 домашніх котів, а їхня господарка дістала опіки.
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