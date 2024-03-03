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У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі — що відомо

3 березня 2024 17:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі — що відомо
Пожежне авто і співробітники ДСНС на місці загоряння. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі в неділю, 3 березня. Загоряння виникло у Шевченківському районі столиці. Рятувальники загасили вогонь і постраждалих внаслідок пожежі немає.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій у Facebook.

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У Києві на вулиці Олександра Довженка, що в Шевченківському районі, спалахнув вогонь близько 11:30 3 березня. Як вказують в ДСНС, загоряння виникло в окремо розташованій відселеній будівлі.

"Пожежу було ліквідовано о 12:03. Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Наразі причини загоряння невідомі. Всі обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Пожежники на місці загоряння
Пожежники на місці загоряння. Фото: ДСНС
Пожежники на місці загоряння
Пожежники на місці загоряння. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 березня у Києві поблизу станції метро "Шулявська" було видно стовп диму. Користувачі соцмереж поширили перші кадри пожежі.

Також ми писали про те, що 28 лютого у Харкові трапилася пожежа у житловому будинку. Внаслідок загоряння загинули 20 домашніх котів, а їхня господарка дістала опіки.

Київ
пожежа
ДСНС
Україна
рятувальники
будинок

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