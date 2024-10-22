У Києві суд конфіскував у судді 3,6 млн грн необгрунтованих активів

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Києві суд підтвердив законність рішень першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими було задоволено позов прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на мільйони гривень, що належать судді одного з районних судів Київської області. Вказана особа не змогла довести законність набуття цих коштів.

Про це повідомила пресслужба САП.

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Обставини справи

У САП заявили, що на підставі зібраних детективами НАБУ та прокурорами САП матеріалів вдалося встановити, що вищевказаний суддя за допомогою третіх осіб фактично набув у власність квартиру у столиці площею 142 кв. м та автомобіль. Їх загальна вартість складає 6,7 млн грн.

Зазначається, що під час аналізу майнового стану та його доходів було з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 мільйони гривень грошових коштів, законність походження яких викликала обґрунтований сумнів.

Що вирішив суд

Суд першої інстанції частково задовольнив позов прокурора. Було визнано необгрунтованим активом квартиру та вирішено стягнути в дохід держави 3,6 мільйони гривень. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторін та залишив рішення ВАКС без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Раніше ми повідомляли, що колишнього народного депутата Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук згідно з рішенням ВАКС.

Також Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення залишити без змін підозру щодо депутата Борщагівської сільської ради Олега Швидкого. Він фігурує у справі про незаконне заволодіння землею.