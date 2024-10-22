В Киеве суд конфисковал у судьи 3,6 млн грн необоснованных активов

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве суд подтвердил законность решений первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, которыми был удовлетворен иск прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов на миллионы гривен, принадлежащих судье одного из районных судов Киевской области. Указанное лицо не смогло доказать законность приобретения этих средств.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Обстоятельства дела

В САП заявили, что на основании собранных детективами НАБУ и прокурорами САП материалов удалось установить, что вышеуказанный судья с помощью третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в столице площадью 142 кв. м и автомобиль. Их общая стоимость составляет 6,7 млн. грн.

Отмечается, что при анализе имущественного положения и его доходов было установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 миллионов гривен денежных средств, законность происхождения которых вызывала обоснованное сомнение.

Что решил суд

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокурора. Была признана необоснованным активом квартира и решено взыскать в доход государства 3,6 миллиона гривен. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб сторон и оставил решение ВАКС по-прежнему.

Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее мы сообщали, что бывший народный депутат Дмитрий Крючков был объявлен в международный розыск согласно решению ВАКС.

Также Апелляционная палата ВАКС приняла решение оставить без изменений подозрение в отношении депутата Борщаговского сельского совета Олега Швыдкого. Он фигурирует в деле о незаконном завладении землей.