Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области судья имел необоснованные активы на 3,6 млн грн — что решил суд arrow

В Киевской области судья имел необоснованные активы на 3,6 млн грн — что решил суд

22 октября 2024 11:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве суд конфисковал у судьи 3,6 млн грн необоснованных активов
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве суд подтвердил законность решений первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, которыми был удовлетворен иск прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов на миллионы гривен, принадлежащих судье одного из районных судов Киевской области. Указанное лицо не смогло доказать законность приобретения этих средств.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Читайте также:

Обстоятельства дела

В САП заявили, что на основании собранных детективами НАБУ и прокурорами САП материалов удалось установить, что вышеуказанный судья с помощью третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в столице площадью 142 кв. м и автомобиль. Их общая стоимость составляет 6,7 млн. грн.

Отмечается, что при анализе имущественного положения и его доходов было установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 миллионов гривен денежных средств, законность происхождения которых вызывала обоснованное сомнение.

Что решил суд

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокурора. Была признана необоснованным активом квартира и решено взыскать в доход государства 3,6 миллиона гривен. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб сторон и оставил решение ВАКС по-прежнему.

Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее мы сообщали, что бывший народный депутат Дмитрий Крючков был объявлен в международный розыск согласно решению ВАКС.

Также Апелляционная палата ВАКС приняла решение оставить без изменений подозрение в отношении депутата Борщаговского сельского совета Олега Швыдкого. Он фигурирует в деле о незаконном завладении землей.

суд САП Киев судебные решения ВАКС

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:29 В боях с россиянами погиб известный украинский футболист

11:23 Нашу землю заберет Израиль — в Одессе судили сторонника теории заговора

11:11 В Киевской области судья имел необоснованные активы на 3,6 млн грн — что решил суд

11:00 Помощь в 3,6 тыс. грн — где можно записаться на выплаты до конца октября

10:51 Третья штурмовая отражает наступление оккупантов на Харьковщине — видео

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

10:49 На Одесчине обнаружили новый вид животных — как он выглядит, фото

10:32 Новые зарплаты украинцев — какие суммы налогов взыщут с каждой тысячи дохода

10:30 В ТЦК объяснили, как выбирают получателей повесток по почте

10:19 Победили сами себя — одесская мэрия выиграла суд у собственного департамента

10:18 Кличко отстранил своего заместителя Прокопива из-за скандала с недвижимостью

11:29 В боях с россиянами погиб известный украинский футболист

11:23 Нашу землю заберет Израиль — в Одессе судили сторонника теории заговора

11:11 В Киевской области судья имел необоснованные активы на 3,6 млн грн — что решил суд

11:00 Помощь в 3,6 тыс. грн — где можно записаться на выплаты до конца октября

10:51 Третья штурмовая отражает наступление оккупантов на Харьковщине — видео

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

10:49 На Одесчине обнаружили новый вид животных — как он выглядит, фото

10:32 Новые зарплаты украинцев — какие суммы налогов взыщут с каждой тысячи дохода

10:30 В ТЦК объяснили, как выбирают получателей повесток по почте

10:19 Победили сами себя — одесская мэрия выиграла суд у собственного департамента

10:18 Кличко отстранил своего заместителя Прокопива из-за скандала с недвижимостью

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре