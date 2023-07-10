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На Київщині священники УПЦ МП застосували вогнегасники проти людей

10 липня 2023 11:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині священники УПЦ МП застосували вогнегасники проти людей
На Київщині священники УПЦ МП застосували вогнегасники проти людей. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме у місті Біла Церква, очевидці повідомляють, що представники УПЦ МП застосували вогнегасники проти місцевих жителів. Містяни зібралися біля храму, аби вигнати їх з приміщення.

Про це масово повідомляє низка Telegram-каналів.

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УПЦ МП застосовують вогнегасники проти людей

За повідомленням очевидців, люди прийшли до храму, аби вигнати представників УПЦ МП звідти.

 

Священники почали застосовувати вогнегасники проти місця, на місце прибула поліція.

Жителі Білої Церкви зайшли до храму

Жителі Білої Церкви разом із представниками ПЦУ нарешті потрапили у Спасо-Преображенський собор

Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

 

Також двері храму були не просто зачинені, а й заварені зсередини металевим щитом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП). Його підозрюють у допомозі російським військовим під час окупації Київщини.

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