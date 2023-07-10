В Киевской области священники УПЦ МП применили огнетушители против людей
В Киевской области, а именно в городе Белая Церковь, очевидцы сообщают, что представители УПЦ МП применили огнетушители против местных жителей. Горожане собрались возле храма, чтобы выгнать их из помещения.
Об этом массово сообщает ряд Telegram-каналов.
УПЦ МП применяют огнетушители против людей
По сообщению очевидцев, люди пришли в храм, чтобы выгнать представителей УПЦ МП оттуда.
Священники стали применять огнетушители против места, на место прибыла полиция.
Жители Белой Церкви вошли в храм
Жители Белой Церкви вместе с представителями ВТО наконец попали в Спасо-Преображенский собор
Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.
Также дверь храма была не просто закрыта, но и заварена изнутри металлическим щитом.
Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по настоятелю храма УПЦ (МП) . Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.