В Киевской области священники УПЦ МП применили огнетушители против людей. Скриншот с видео

В Киевской области, а именно в городе Белая Церковь, очевидцы сообщают, что представители УПЦ МП применили огнетушители против местных жителей. Горожане собрались возле храма, чтобы выгнать их из помещения.

Об этом массово сообщает ряд Telegram-каналов.

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По сообщению очевидцев, люди пришли в храм, чтобы выгнать представителей УПЦ МП оттуда.

Священники стали применять огнетушители против места, на место прибыла полиция.

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Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

Также дверь храма была не просто закрыта, но и заварена изнутри металлическим щитом.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по настоятелю храма УПЦ (МП) . Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.