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В Киевской области священники УПЦ МП применили огнетушители против людей

10 июля 2023 11:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области священники УПЦ МП применили огнетушители против людей
В Киевской области священники УПЦ МП применили огнетушители против людей. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в городе Белая Церковь, очевидцы сообщают, что представители УПЦ МП применили огнетушители против местных жителей. Горожане собрались возле храма, чтобы выгнать их из помещения.

Об этом массово сообщает ряд Telegram-каналов.

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По сообщению очевидцев, люди пришли в храм, чтобы выгнать представителей УПЦ МП оттуда.

 

Священники стали применять огнетушители против места, на место прибыла полиция.

Жители Белой Церкви вошли в храм

Жители Белой Церкви вместе с представителями ВТО наконец попали в Спасо-Преображенский собор

Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

 

Также дверь храма была не просто закрыта, но и заварена изнутри металлическим щитом.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по настоятелю храма УПЦ (МП) . Он подозревается в помощи российским военным во время оккупации Киевщины.

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