Ранкова повітряна тривога на Київщині та ще в 11 областях — яка загроза

На Київщині та в низці інших областей тривога — яка небезпека
7 лютого 2025 06:08
Тривога
Повітряну тривогу оголосили на Київщині зараз, уранці в п'ятницю, 7 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог ще 11 областей: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська та Черкаська.
Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.
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