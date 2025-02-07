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На Київщині та в низці інших областей тривога — яка небезпека

7 лютого 2025 06:08
Чекарьова Марія - редактор
Ранкова повітряна тривога на Київщині та ще в 11 областях — яка загроза
Тривога
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили на Київщині зараз, уранці в п'ятницю, 7 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог ще 11 областей: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська та Черкаська. 

Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.

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