Вечірні вибухи в Києві 6 лютого 2025 року — що відомо про обстріл

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

Повторні вибухи пролунали в Києві зараз, пізно ввечері в четвер, 6 лютого. У столиці триває повітряна тривога.

У КМВА повідомили про роботу ППО.

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Скриншот повідомлення КМВА

Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 6 лютого

Повітряна тривога у столиці триває вже понад годину. Її оголосили о 21:53 через загрозу застосування ударних БпЛА. О 23:03 у КМВА зазначили, що в Києві працює ППО, та закликали всіх, хто перебуває в місті, залишатися в укриттях.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що ППО працює на лівому березі столиці.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Де ще оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 6 лютого

Карта повітряних тривог станом на 23:09 6 лютого

Станом на 23:09 повітряна тривога, крім Києва, триває в десятьох областях: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій і Дніпропетровській.

Нагадаємо, невдовзі після оголошення повітряної тривоги в Києві ввечері 6 лютого також було чутно вибухи. Перед тим як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про БпЛА в напрямку столиці.

Також ми повідомляли, що вдень 6 лютого прогриміли вибухи в Херсоні. Це сталося під час масштабної повітряної тривоги, яку оголошували по всій Україні через загрозу застосування балістичного озброєння.