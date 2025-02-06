Вечірні вибухи в Києві 6 лютого 2025 року — що відомо про обстріл

У Києві прогриміли повторні вибухи — подробиці атаки
Повторні вибухи пролунали в Києві зараз, пізно ввечері в четвер, 6 лютого. У столиці триває повітряна тривога.
У КМВА повідомили про роботу ППО.
Що відомо про вибухи в Києві пізно ввечері 6 лютого
Повітряна тривога у столиці триває вже понад годину. Її оголосили о 21:53 через загрозу застосування ударних БпЛА. О 23:03 у КМВА зазначили, що в Києві працює ППО, та закликали всіх, хто перебуває в місті, залишатися в укриттях.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що ППО працює на лівому березі столиці.
Де ще оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 6 лютого
Станом на 23:09 повітряна тривога, крім Києва, триває в десятьох областях: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій і Дніпропетровській.
Нагадаємо, невдовзі після оголошення повітряної тривоги в Києві ввечері 6 лютого також було чутно вибухи. Перед тим як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про БпЛА в напрямку столиці.
Також ми повідомляли, що вдень 6 лютого прогриміли вибухи в Херсоні. Це сталося під час масштабної повітряної тривоги, яку оголошували по всій Україні через загрозу застосування балістичного озброєння.
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