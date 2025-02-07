Утренняя воздушная тревога на Киевщине и еще в 11 областях — какая угроза

На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность
7 февраля 2025 06:08
Тревога
Воздушную тревогу объявили на Киевщине сейчас, утром в пятницу, 7 февраля. Также красные на карте воздушных тревог еще 11 областей: Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская и Черкасская.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.
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