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На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность

7 февраля 2025 06:08
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Утренняя воздушная тревога на Киевщине и еще в 11 областях — какая угроза
Тревога
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу объявили на Киевщине сейчас, утром в пятницу, 7 февраля. Также красные на карте воздушных тревог еще 11 областей: Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская и Черкасская.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

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