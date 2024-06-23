У Київській області згоріла квартира

Пожежа у квартирі багатоповерхівки. Фото: поліція Київщини

На Київщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Правоохоронці повідомили, що його причиною стала необережність господаря у поводженні з павербанком.

Про це повідомили у поліції Київської області у неділю, 23 червня.

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"23 червня, близько 3:27, до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів села Софіївська Борщагівка на восьмому поверсі пролунав вибух із подальшим загоранням", — повідомили правоохоронці.

Відомо, що пожежу ліквідували працівники ДСНС.

Поліції вдалося встановити, що 35-річний власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув. Внаслідок цього інциденту чоловік отримав незначні опіки руки.

Житлове приміщення через вибух вигоріло повністю, також пошкоджено балкон квартири на девʼятому поверсі.

"Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре наголошує: з обережністю експлуатуйте побутові прилади!", — закликали правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині через паління у ліжку виникла пожежа в одному з будинків у Березівському районі. Господаря оселі знайшли на місці, де був осередок загоряння.

На київському підприємстві ліквідовано масштабну пожежу, що розпочалася після атаки ворожих ракет та безпілотників на столицю вночі 12 червня. Гасіння вогню тривало понад три доби.