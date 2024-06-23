В Киевской области сгорела квартира

Пожар в квартире многоэтажки. Фото: полиция Киевщины

На Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв. Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в воскресенье, 23 июня.

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Взрыв в многоэтажке в Киевской области

"23 июня около 03:27 в Бучанское управление полиции поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов села Софиевская Борщаговка на восьмом этаже раздался взрыв с последующим возгоранием", — сообщили правоохранители.

Известно, что пожар был ликвидирован работниками ГСЧС.

Полиции удалось установить, что 35-летний владелец квартиры поставил заряжаться аккумулятор, и тот взорвался. В результате этого инцидента мужчина получил незначительные ожоги руки.

Жилищное помещение из-за взрыва выгорело полностью, также поврежден балкон квартиры на девятом этаже.

"Уважаемые граждане! Полиция Киевщины в очередной раз отмечает: с осторожностью эксплуатируйте бытовые приборы!" — призвали правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области из-за курения в постели возник пожар в одном из домов в Березовском районе. Хозяина дома нашли на месте, где был очаг возгорания.

На киевском предприятии ликвидирован масштабный пожар, начавшийся после атаки вражеских ракет и беспилотников на столицу ночью 12 июня. Тушение огня длилось более трех суток.