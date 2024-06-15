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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Києві

15 червня 2024 09:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Масштабну пожежу після атаки на Київ ліквідовано
Ліквідація пожежі після атаки на Київ. Фото: ДСНС України
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На київському підприємстві ліквідовано масштабну пожежу, що розпочалася після атаки ворожих ракет та безпілотників на столицю вночі 12 червня. Гасіння вогню тривало понад три доби. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у суботу, 15 червня. 

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Ліквідація пожежі в Києві. Фото: ДСНС України

Пожежа на підприємстві в Києві розпочалася 12 червня

"15 червня о 07:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", — йдеться в повідомленні ДСНС.

На місці працювали 221 рятувальник ДСНС, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Києві - фото 2
Допис служби ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, загоряння на київському підприємстві виникло вночі 12 червня через падіння уламків російських ракет.

Упродовж доби російські окупанти 437 разів обстріляли Запорізьку область. Під ударом армії Росії перебували десять населених пунктів, зруйновано житло.

Терористичне ліванське угруповання "Хезболла" атакувало громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю, на місці розпочалася масштабна пожежа. Для обстрілу бойовики використовували ракети.

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рятувальники
ППО
ДСНС
ракетний удар
обстріли

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