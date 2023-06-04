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На Київщині у чоловіка в руках вибухнув запал від гранати

4 червня 2023 23:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині у чоловіка в руках вибухнув запал від гранати
Поліція на місці події. Фото: Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині, у селі Требухів Броварського району, у руках мешканця вибухнув запал від гранати. Чоловіка госпіталізували. 

Про це повідомляє голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

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Подробиці

Повідомляється, що 46-річний чоловік взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух.

Внаслідок вибуху він отримав травму лівої руки. Його госпіталізували до лікарні. 

Наразі, поліція з'ясовує обставини події. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Прикарпатті викрили схему незаконного обігу зброї. "Бізнес" організував раніше засуджений мешканець Калуша.

Додамо, що в полі на Одещині знайшли артснаряд часів Другої світової війни.

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