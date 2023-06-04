На Киевщине у мужчины в руках взорвался запал от гранаты

Полиция на месте происшествия. Фото: Telegram

В Киевской области, в селе Требухов Броварского района, в руках жителя взорвался запал от гранаты. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небитов в Telegram.

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Сообщается, что 46-летний мужчина взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.

В результате взрыва он получил травму левой руки. Его госпитализировали в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Прикарпатье разоблачили схему незаконного обращения оружия. "Бизнес" организовал ранее судимый житель Калуша.

Добавим, что в поле в Одесской области нашли артснаряд времен Второй мировой войны.