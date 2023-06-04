На Киевщине у мужчины в руках взорвался запал от гранаты
В Киевской области, в селе Требухов Броварского района, в руках жителя взорвался запал от гранаты. Мужчину госпитализировали.
Об этом сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небитов в Telegram.
Подробности
Сообщается, что 46-летний мужчина взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.
В результате взрыва он получил травму левой руки. Его госпитализировали в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Прикарпатье разоблачили схему незаконного обращения оружия. "Бизнес" организовал ранее судимый житель Калуша.
Добавим, что в поле в Одесской области нашли артснаряд времен Второй мировой войны.