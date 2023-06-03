Зачинені укриття в Києві: трьом посадовцям обрали запобіжні заходи
У суботу, 3 червня, суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, яких затримали у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі Києва. За службову недбалість їм загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Запобіжні заходи через зачинені укриття
Правоохоронці розповіли, що трьом посадовцям та охоронцю суд обрав запобіжні заходи через зачинені укриття у Києві під час повітряної тривоги.
Відтак відомо, що трьом службовим особам — першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість.
Охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Проти нього порушено кримінальне провадження за статтею "Залишення в небезпеці, що призвело до смерті".
"За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті — від 3 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.
Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.
У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.