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Зачинені укриття в Києві: трьом посадовцям обрали запобіжні заходи

3 червня 2023 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зачинені укриття в Києві: трьом посадовцям обрали запобіжні заходи
Одне із зачинених укриттів у Києві. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 3 червня, суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, яких затримали у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі Києва. За службову недбалість їм загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Запобіжні заходи через зачинені укриття

Правоохоронці розповіли, що трьом посадовцям та охоронцю суд обрав запобіжні заходи через зачинені укриття у Києві під час повітряної тривоги.

Відтак відомо, що трьом службовим особам — першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість. 

Охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Проти нього порушено кримінальне провадження за статтею "Залишення в небезпеці, що призвело до смерті". 

"За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті — від 3 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко. 

У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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