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На Київщині у Чорнобильській зоні сталася масштабна пожежа — що з радіаційним фоном

4 вересня 2024 14:39
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Чорнобильській зоні в Київській області сталася пожежа
Вогнеборці ліквідують пожежу у Київській області. Фото: ДСНС Київщини
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області у середу, 4 вересня.

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Пожежа у Київській області

Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га. 

Пожежа Київська область
Пожежники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС Київщини
Пожежники
Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні
Вогнеборець гасить вогонь у Чорнобильській зоніє. Фото: ДСНС Київщини

У ДСНС зазначили, що для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства.

На місці провели обстеження фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Внаслідок пожежі радіаційний фон не змінився, показники перебувають у межах норми. 
 

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пожежа ДСНС Київська область радіація Чорнобильська зона

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