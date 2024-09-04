У Чорнобильській зоні в Київській області сталася пожежа

Вогнеборці ліквідують пожежу у Київській області. Фото: ДСНС Київщини

У Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області у середу, 4 вересня.

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Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га.

Пожежники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

Вогнеборець гасить вогонь у Чорнобильській зоніє. Фото: ДСНС Київщини

У ДСНС зазначили, що для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства.

На місці провели обстеження фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Внаслідок пожежі радіаційний фон не змінився, показники перебувають у межах норми.

