У Чорнобильській зоні в Київській області сталася пожежа

На Київщині у Чорнобильській зоні сталася масштабна пожежа — що з радіаційним фоном
У Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області у середу, 4 вересня.
Пожежа у Київській області
Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га.
У ДСНС зазначили, що для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства.
На місці провели обстеження фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Внаслідок пожежі радіаційний фон не змінився, показники перебувають у межах норми.
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