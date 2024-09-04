В Чернобыльской зоне в Киевской области произошел пожар

Пожарные ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар. Пламя охватило территорию в Чернобыльской зоне площадью 421 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области в среду, 4 сентября.

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Пожарные одолели пожар на открытой территории Чернобыльской зоны в Киевской области. Огонь горел на месте, площадью 421 га.

Пожарные прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС Киевщины

Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевщины

Пожарный тушит огонь в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевщины

В ГСЧС отметили, что для тушения огня в Киевской области привлекли 130 спасателей, 37 единиц техники от ГСЧС и семь единиц техники от лесного хозяйства.

На месте провели обследование специалистами радиационно-химической защиты. В результате пожара радиационный фон не изменился, показатели находятся в пределах нормы.