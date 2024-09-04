Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области в Чернобыльской зоне произошел масштабный пожар — что с радиационным фоном arrow

В Киевской области в Чернобыльской зоне произошел масштабный пожар — что с радиационным фоном

4 сентября 2024 14:39
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Чернобыльской зоне в Киевской области произошел пожар
Пожарные ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевщины
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киевской области работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар. Пламя охватило территорию в Чернобыльской зоне площадью 421 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области в среду, 4 сентября.

Читайте также:

Пожар в Киевской области

Пожарные одолели пожар на открытой территории Чернобыльской зоны в Киевской области. Огонь горел на месте, площадью 421 га.

Пожар Киевская область
Пожарные прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС Киевщины
Пожарные
Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевщины
Пожар в Чернобыльской зоне
Пожарный тушит огонь в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевщины

В ГСЧС отметили, что для тушения огня в Киевской области привлекли 130 спасателей, 37 единиц техники от ГСЧС и семь единиц техники от лесного хозяйства.

На месте провели обследование специалистами радиационно-химической защиты. В результате пожара радиационный фон не изменился, показатели находятся в пределах нормы.

Также важные новости дня по теме:

пожар ГСЧС Киевская область радиация Чернобыльская зона

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:35 Шпатковская установила рекорд на Паралимпиаде, но не смогла завоевать золотую медаль

15:29 Южноукраинская АЭС снизила мощность — что случилось

15:23 Зеленский назвал количество помощи, которое передала Ирландия с начала войны

15:13 Рада перенесла голосование относительно отставки главы МИД Дмитрия Кулебы

15:09 Выбитые окна и уничтоженная крыша — во львовской школе показали последствия ракетного удара

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:56 В Киеве будут действовать новые пропуска для проезда транспорта во время комендантского часа

14:54 Украинцы в Польше получат дополнительно 400 злотых в сентябре — кто имеет право

14:53 Экспортировала зерно в Индию и не платила налог — на Одесчине будут судить финансистку

14:51 Бойцы 92-й ОШБр поразили технику и личный состав врага на Белгородщине — видео

14:50 Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дениса Малюську

15:35 Шпатковская установила рекорд на Паралимпиаде, но не смогла завоевать золотую медаль

15:29 Южноукраинская АЭС снизила мощность — что случилось

15:23 Зеленский назвал количество помощи, которое передала Ирландия с начала войны

15:13 Рада перенесла голосование относительно отставки главы МИД Дмитрия Кулебы

15:09 Выбитые окна и уничтоженная крыша — во львовской школе показали последствия ракетного удара

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:56 В Киеве будут действовать новые пропуска для проезда транспорта во время комендантского часа

14:54 Украинцы в Польше получат дополнительно 400 злотых в сентябре — кто имеет право

14:53 Экспортировала зерно в Индию и не платила налог — на Одесчине будут судить финансистку

14:51 Бойцы 92-й ОШБр поразили технику и личный состав врага на Белгородщине — видео

14:50 Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дениса Малюську

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали